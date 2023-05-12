انتهت نهائي كأس ملك السعودية - الهلال (1) (7-6) - (1) الوحدة.. اللقب العاشر

الجمعة، 12 مايو 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

علي البليهي لاعب الهلال

يلعب الهلال ضد الوحدة ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس ملك السعودية).

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال أمام الوحدة المقامة على استاد مدينة الملك عبد الرياضية بجدة.

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الهلال 7

الوحدة 6

ركلات الترجيح

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ق112 تسديدة قوية من فيصل فجر لاعب الوحدة يتصدى لها عبد الله المعيوف

الشوط الإضافي الثاني

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نهاية الشوط الأول الإضافي

ق95 مصعب الجوير يهدر ركلة جزاء لنادي الهلال ويضع الكرة خارج المرمى

الشوط الاول الإضافي

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نهاية الوقت الأصلي

ق11+90 ماريجا يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني للهلال

ق9+90 علي البليهي يسجل هدف التعادل بعد عرضية متقنة من ناصر الدوسري

88 ضغط متواصل من لاعبي الهلال بحثا عن تسجيل هدف التعادل

ق80 انطلاقة خطيرة من أنسيلمو دي مورايس لاعب الوحدة وعرضية متقنة يضعها يودا أعلى المرمى

ق74 هدف غير محتسب لنادي الهلال بسبب تواجد علي البليهي في موقف تسلل

ق56 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الوحدة عن طريق فيصل فجر على رأس أوسكار دوراتي الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق54 تسديدة خطيرة من عبد الكريم يودا يتصدى لها عبد الله المعيوف

الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق43 القائم يمنع فرصة التعادل لنادي الهلال بعد تسديدة صاروخية من ميشيل ديلجادو

ق40 تسديدة خطيرة من فيصل فجر تمر أعلى مرمى الهلال

ق35 الهدف الأول لنادي الوحدة بعد تسديدة قوية من عبد الكريم يودا.

ق30 عبد الكريم يودا يسدد كرة قوية تمر بجوار مرمى الهلال بقليل

ق16 منير محمدي حارس مرمى الوحدة ينقذ هدف محقق بعد رأسية خطيرة من فييتو لاعب الهلال

ق8 تسددية صاروخية من أنسيلمو دي مورايس لاعب الوحدة ترتطم بالعارضة

انطلاق المباراة

الهلال الوحدة السعودي كأس خادم الحرمين الشريفين
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