انتهت دوري أبطال إفريقيا – الترجي (0)-(3) الأهلي.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الترجي والأهلي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق. 92 مرتدة جديدة تصل إلى أحمد عبد القادر فور دخوله والذي يحاول المراوغة لتطول الكرة وتصل إلى الحارس.

ق. 91 تبديل أخير بدخول أحمد عبد القادر بدلا من بيرسي تاو.

ق. 88 كرة طولية عالية إلى محمد شريف الذي حاول الوصول لها برأسه لكن لم يصل لها ليمسكها دبشي.

ق. 87 ركنية للأهلي ينفذها معلول ويقابلها ياسر إبراهيم برأسية بجانب القائم.

ق. 85 مرتدة سريعة للأهلي تصل إلى طاهر محمد طاهر الذي يسدد فوق المرمى.

ق. 83 أحمد قندوسي وخالد عبد الفتاح يشاركان بدلا من محمد هاني وحمدي فتحي

ق. 78 زياد مشموم وعزيز عبيد يشاركان بدلا من راشد عرفاوي، ومحمد بن علي

ق. 77 طاهر محمد طاهر ومحمد شريف يشاركان بدلا من حسين الشحات وكهربا.

ق. 76 جوووووووووووووول ثااااالث. مرتدة قادها ديانج ومرر إلى حسين الشحات الذي أرسل عرضية، قابلها كهربا بلمسة في المرمى.

ق. 69 غيث الوهابي يشارك بدلا من معتز زاديم في صفوف الترجي.

ق. 59 الشناااوي يتألق. مخالفة يستقبلها توجاي ويسدد بخلفية مزدوجة لكن الشناوي يبعدها إلى ركنية.

ق. 57 أوووه الترجي يهدر. عرضية من محمد بن علي يقابلها محمد علي بن حمودة برأسية بجانب القائم بقليل.

ق. 56 جووووووووول ثاااااااني.. بيرسي تاو يتوغل على حدود منطقة الجزاء بشكل عرضي ويسدد بقوة في المقص.

ق. 49 إنذار لـ محمد بن علي لاعب الترجي بعد تدخل قوي على علي معلول

ق. 45 إصابة مبكرة لمروان عطية بعد تدخل من محمد علي بن حمودة.

أنيس البدري يشارك مع بداية الشوط الثاني بدلا من صابر بوجرين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 إنذار لـ حمدي فتحي بسبب التدخل القوي على توجاي.

ق. 40 تصويبة بعيدة من حسين الشحات لكن فوق المرمى.

ق. 35 تصويبة من محمد علي بن رمضان يتصدى لها الشناوي بثبات.

ق. 32 هجمة خطيرة للأهلي تصل إلى علي معلول الذي يرسل عرضية أرضية تمر أمام كهربا.

ق. 26 كهربا يهدر أسهل فرصة. تمريرة رائعة من بيرسي تاو إلى كهربا الذي انفرد تمااااما وسدد بيراه بجانب القائم.

ق. 24 تمريرة من بيرسي تاو إلى حسين الشحات لكن في موقف تسلل.

ق. 21 عرضية من الجهة اليسرى ينقذها الدفاع قبل مهاجم الترجي.

ق. 13 الركنية تنفذ ويقابلها محمد أمين توجاي برأسية من داخل الست ياردات فوق المرمى.

ق. 12 أووووه التعادل يضيع. عرضية من محمد بن علي ورأسية من معتز زاديم تمر بجانب القائم بقليل.

ق. 7 جوووول أوووول. بيرسي تاو يستلم كرة كهربا داخل منطقة الجزاء ويسدد بيسراه تحت قدم صدقي الدبشي حارس الترجي البديل.

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هدف تقدم الأهلي أمام الترجي بأقدام الجنوب إفريقي بيرسي تاو 🦅#في_إفريقيا pic.twitter.com/s7HnjEMUkS — FilGoal (@FilGoal) May 12, 2023

بداية المباراة