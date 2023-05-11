من بينهم التدخل الحكومي.. مرتضى: جهزنا 3 ملفات لإرسالها إلى فيفا والمحكمة الرياضية

الخميس، 11 مايو 2023 - 22:57

كتب : إبراهيم رمضان

أشرف صبحي وزير الرياضة مع مرتضى منصور

أعلن مرتضى منصور نية ناديه الزمالك إرسال ثلاث شكاوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم والأهلي.

وتحدث مرتضى في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس بمقر النادي قائلا: "جهزنا عدة ملفات سيتم إرسالها إلى فيفا والمحكمة الرياضية "كاس" ضد الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي".

وواصل "الملف الأول هو التدخل الحكومي من أشرف صبحي وزير الرياضة بحل مجلس إدارة الزمالك في عام 2020".

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وأضاف "الملف الثاني هو العنصرية والتنمر ضد بعض لاعبي الفريق مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا"".

وأكمل مرتضى "أما الملف الثالث فهو قضية محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي".

وتابع مرتضى "من أمن العقاب أساء الأدب، كهربا موقوف دوليا ولعب أمام سموحة، وموقوف محليا ولعب مباراة السوبر".

وأتم "لجنة الانضباط تنفذ قراراتها فور صدورها وهذا ليس قابلا للنقاش، وبدأت بنفسي ورفضت السفر كرئيس لبعثة الزمالك التي كانت ستتوجه إلى الإمارات احتراما لقرارات لجنة الانضباط".

الأهلي الزمالك مرتضى منصور كهربا أشرف صبحي
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