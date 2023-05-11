مباشر مؤتمر إدارة الزمالك - التدخل الحكومي وكهربا ضمن 3 ملفات تُقدم إلى فيفا

الخميس، 11 مايو 2023 - 22:05

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لوقائع المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة نادي الزمالك في أعقاب الاجتماع الطارئ الذي انعقد صباح اليوم.

وينطلق المؤتمر داخل مقر النادي الأبيض خلال دقائق.

واتخذت محكمة القضاء الإداري حكمها بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، وإلزام مجلس إدارة النادي بالدعوة للانتخاب على المنصب الشاغر في أقرب وقت.

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وأعلنت وزارة الرياضة التزامها بتنفيذ الحكم، كما أوضحت الوزارة إن طعن مرتضى منصور ضد الحكم لا يوقف العزل.

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بداية المؤتمر الصحفي لـ مرتضى منصور

مرتضى: الزمالك مقبل على كارثة رياضية وهو ما أكدته في حديثي مع أعضاء الجمعية العمومية.

مرتضى: لن أصطدم بالقضاء أو النيابة العامة فهم رموز للبلد.

مرتضى: جهزنا عدة ملفات سيتم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية "كاس" ضد الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي

مرتضى: الملف الأول هو التدخل الحكومي من أشرف صبحي وزير الرياضة بحل مجلس إدارة الزمالك في عام 2020. الملف الثاني هو العنصرية والتنمر ضد بعض لاعبي الفريق مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا". أما الملف الثالث فهو قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

مرتضى: من أمن العقاب أساء الأدب. كهربا موقوف دوليا ولعب أمام سموحة، وموقوف محليا ولعب مباراة السوبر. لجنة الانضباط تنفذ قراراتها فور صدورها وهذا ليس قابلا للنقاش. وبدأت بنفسي ورفضت السفر كرئيس لبعثة الزمالك التي كانت ستتوجه إلى الإمارات احتراما لقرارات لجنة الانضباط.

مرتضى: الزمالك أكبر نادي في مصر وإفريقيا، هكذا نراه. ولا علاقة لي بجماهير الأهلي ولا أحد يستطيع أن ينكر تاريخ الأهلي.

مرتضى: عندما لجأت للقضاء الإداري في أزمة القيد كنت أختصم وزير الشباب والرياضة وليس اتحاد الكرة.

مرتضى :وصلتني 3 قضايا رُفعت ضدي بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس السوبر، ووزير الرياضة أرسل لجنة للتفتيش على النادي، وطلبت محاضر اجتماعات مجلس الإدارة منذ 2018 حتى يناير 2021 بالرغم من أن المجلس الحالي لم يكن قد تولى المسؤولية وقتها.

الزمالك مرتضى منصور
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