مباشر الدوري الأوروبي - يوفنتوس (0) (1) إشبيلة وروما (1) (0) ليفركوزن.. جووول أووول للذئاب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي يوفنتوس ضد إشبيلية وروما ضد باير ليفركوزن في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وتبدأ كلا المباراتين في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام مباراتي الإياب يوم الخميس المقبل لتحديد هوية فريقي النهائي.

روما × باير ليفركوزن

ق 63: جوووول أوووول للذئاب.. بوفي يتوغل صوب منطقة جزاء ليفركوزن ويمرر إلى أبراهام الذي سدد كرة ارتدت من الحارس وتابعها الشاب في الشباك.

بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الأول

ق 36: تغيير أول لليفركوزن اضطراريا بمشاركة ميتشيل بيكر بدلا من أوديلون كوسانو.

ق 20: ضعط قوي من روما بحثا عن الهدف الأول في ظل تراجع الضيوف.

بداية اللقاء

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.

--

يوفنتوس × إشبيلية

بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الأول

ق 45+2: تسديدة قوية من النصيري تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 26: جووول أووول في اللقاء.. مرتدة سريعة لإشبيلية تصل إلى أوكامبوس الذي مرر عرضية أرضية من الجهة اليمنى صوب المغربي يوسف النصيري الذي سجل بسهولة في الشباك.

ق 25: لوكاس أوكامبوس يسدد كرة تمر بجوار القائم

ق 19: ماذا أهدرت يا فلاهوفيتش.. عرضية من كوسيتيتش تمر من الجميع لتصل إلى الصربي الذي سدد أعلى العارضة والمرمى خالي.

ق 18: فلاهوفيتش يهدر وبونو يتألق ويتصدى

ق 17: تشيزيني يتألق بالتصدي لرأسية لاعب إشبيلية

بداية اللقاء

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.