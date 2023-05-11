مباشر الدوري الأوروبي - يوفنتوس (0) (0) إشبيلة وروما (0) (0) ليفركوزن.. بداية المباراتين
الخميس، 11 مايو 2023 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي يوفنتوس ضد إشبيلية وروما ضد باير ليفركوزن في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.
وتبدأ كلا المباراتين في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام مباراتي الإياب يوم الخميس المقبل لتحديد هوية فريقي النهائي.
روما × باير ليفركوزن
بداية اللقاء
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يوفنتوس × إشبيلية
بداية اللقاء
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.
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