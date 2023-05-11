مباشر الدوري الأوروبي - يوفنتوس (0) (0) إشبيلة وروما (0) (0) ليفركوزن.. بداية المباراتين

الخميس، 11 مايو 2023 - 21:51

كتب : FilGoal

دوسان فلاهوفيتش - يوفنتوس ضد أتالانتا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي يوفنتوس ضد إشبيلية وروما ضد باير ليفركوزن في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وتبدأ كلا المباراتين في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام مباراتي الإياب يوم الخميس المقبل لتحديد هوية فريقي النهائي.

روما × باير ليفركوزن

أخبار متعلقة:
تعرف على المتنافسين نحو ألقاب الدوريات الـ5 الكبرى.. والتأهل للمسابقات الأوروبية ميلان × إنتر في دوري الأبطال.. معركة الـ 6 أيام الأوروبية ودربي العار +98.. برايتون يصعق يونايتد ويكتب ما يحدث لأول مرة في التاريخ ويشعل الصراع الأوروبي من أجل الخبرة الأوروبية.. برايتون يستعد للتعاقد مع لاعب ليفربول

بداية اللقاء

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.

--

يوفنتوس × إشبيلية

بداية اللقاء

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.

يوفنتوس روما إشبيلية باير ليفركوزن الدوري الأوروبي
نرشح لكم
التشكيل - دي ماريا ضد بونو في موقعة يوفنتوس وإشبيلية ضربة قوية لأرسنال.. ذا أثليتك: غياب ساليبا وزينشينكو لنهاية الموسم تقرير: أستون فيلا مهتم بضم أسينسيو بسبب مدير برشلونة ماروتا: إنزاجي وأونانا مستمران مع إنتر محامي لياو: المفاوضات مع ميلان طويلة ولكن كانتي عن مستقبله: أريد أن أكون جزءا من مستقبل تشيلسي لا ريبوبليكا: أرناتوفيتش يحدد مستقبله بين ميلان وروما أرنولد يختار أفضل صناعة لهدف: لم أقصدها ولكنها كانت في غاية الأهمية
أخر الأخبار
مباشر مؤتمر إدارة الزمالك - الإعلان المنتظر عن نتائج الاجتماع 3 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد – يحيى الدرع رجل المباراة.. تعادل فيزبريم مع كيلسي في أبطال أوروبا 15 دقيقة | كرة يد
مباشر الدوري الأوروبي - يوفنتوس (0) (0) إشبيلة وروما (0) (0) ليفركوزن.. بداية المباراتين 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد – توقيع اتفاقية السوبر المصري السعودي 24 دقيقة | كرة يد
فيتوريا: غيرت طريقة العمل اليومي في منتخب مصر 30 دقيقة | منتخب مصر
التشكيل - دي ماريا ضد بونو في موقعة يوفنتوس وإشبيلية 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس مصر - طلائع الجيش يعبر الشرقية بثلاثية لمواجهة البنك الأهلي 58 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - سبورتنج يكتسح كيركوس وينتظر الأهلي في كأس الكؤوس الإفريقية ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول 4 انتهت الدوري الإفريقي للسلة - الأهلي (90)-(91) بترو دي لواندا.. سيناريو قاتل