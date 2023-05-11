محامي لياو: مفاوضات مع ميلان طويلة ولكن

الخميس، 11 مايو 2023 - 18:58

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان

أوضح تيد ديمفولا محامي رافائيل لياو أن مفاوضات تجديد التعاقد مع ميلان طويلة وشدد على أن "كل التفاصيل مهمة"

رافائيل لياو

النادي : ميلان

ميلان

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أمس الأربعاء أن البرتغالي توصل لاتفاق مع ميلان لتجديد تعاقده حتى يونيو 2028. (طالع التفاصيل)

وقال ديمفولا لموقع فوت ميركاتو الفرنسي: "بالفعل نتفاوض مع ميلان حول تجديد تعاقد لياو، كأي ملف فأن المفاوضات طويلة وكل تفصيله مهمة، الخطة هي أن نلتقي في الساعات القليلة المقبلة مع إدارة النادي".

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وأضاف "بالنسبة للياو، ميلان نادٍ يهمه، وطموحه لم يتغير منذ وصوله هنا، يريد أن يتدرب تحت يد مدرب يطوره، ويريد المشاركة في دوري أبطال أوروبا".

وكشفت شبكة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن لياو سيحصل على 7 ملايين يورو كراتب سنوي بالإضافة لمليوني يورو مكافأة تجديد.

وسيتم رفع بند الشرط الجزائي والمقدر بـ 150 مليون يورو من تعاقده.

ويبدو أن قضية لياو مع سبورتنج لشبونة البرتغالي في طريقها للحل، حيث تدخل ليل الفرنسي لدفع الغرامة المقدرة بـ 22 مليون يورو على اللاعب حسبما أشارت الصحيفة الإيطالية.

وارتبط اسم لياو في الصيف الماضي بالانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي بمقابل يزيد عن 100 مليون يورو.

البرتغالي البالغ 23 عاما انضم لميلان قادما من ليل الفرنسي في صيف 2019 مقابل 29.5 مليون يورو.

ومنذ ذلك الحين خاض 159 مباراة سجل خلالها الجناح 40 هدفا وصنع 34 وتوج بلقب الدوري الإيطالي.

وحاز لياو على جائزة أفضل لاعب الموسم الماضي في الدوري الإيطالي.

ميلان رافائيل لياو
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