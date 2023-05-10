مباشر أبطال أوروبا – ميلان (0) - (2) إنتر.. تسديدة سيئة من ميسياس
الأربعاء، 10 مايو 2023 - 21:22
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ميلان وإنتر التي تقام في ملعب سان سيرو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
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ق51: ما هذا؟ ميسياس ينفرد ولكنه سدد تسديدة سيئة للغاية بيسراه لتمر بعيدة للغاية عن المرمى.
ق49: تسديدة من براهيم دياز مرت بجوار المرمى بقليل.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم إنتر بهدفين دون رد.
ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق34: تسديدة من لاوتارو مرت أعلى المرمى.
ق32: الحكم يعود لمشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو ويلغي ركلة الجزاء بداعي عدم وجود تدخل من كاير على لاوتارو.
ق31: ركلة جزااااااء لإنتر بعد عرقلة سيمون كاير للاوتارو مارتينيز.
ق18: تبديل اضطراري لميلان بخروج بن ناصر للإصابة ومشاركة جونيور ميسياس.
ق16: يا رباااااااااااه، القائم الأيسرم يحرم تشالهان أوجلو من هدف ثالث محقق وماينيان يتألق أمام تسديدة مختياريان ويحرمه من هدف ثالث محقق لإنتر.
ق11: جووووووووووووووووول ثاااااااااااااااان لإنتر بتسديدة قوية من هنريك مخيتاريان.
ق8: جوووووووووووووول دجيكو يسجل الهدف الأول لإنتر بتسديدة يسارية من ركلة ركنية.
انطلاق المباراة.