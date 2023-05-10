مباشر أبطال أوروبا – ميلان ضد إنتر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ميلان وإنتر التي تقام في ملعب سان سيرو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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