مباشر أبطال أوروبا – ميلان ضد إنتر

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 21:22

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ميلان وإنتر التي تقام في ملعب سان سيرو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ميلان إنتر دوري أبطال أوروبا
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