استراحة أبطال أوروبا – ميلان (0) - (2) إنتر.. النيراتزوري يتقدم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ميلان وإنتر التي تقام في ملعب سان سيرو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية الشوط الأول بتقدم إنتر بهدفين دون رد.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق34: تسديدة من لاوتارو مرت أعلى المرمى.

ق32: الحكم يعود لمشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو ويلغي ركلة الجزاء بداعي عدم وجود تدخل من كاير على لاوتارو.

ق31: ركلة جزااااااء لإنتر بعد عرقلة سيمون كاير للاوتارو مارتينيز.

ق18: تبديل اضطراري لميلان بخروج بن ناصر للإصابة ومشاركة جونيور ميسياس.

ق16: يا رباااااااااااه، القائم الأيسرم يحرم تشالهان أوجلو من هدف ثالث محقق وماينيان يتألق أمام تسديدة مختياريان ويحرمه من هدف ثالث محقق لإنتر.

ق11: جووووووووووووووووول ثاااااااااااااااان لإنتر بتسديدة قوية من هنريك مخيتاريان.

ق8: جوووووووووووووول دجيكو يسجل الهدف الأول لإنتر بتسديدة يسارية من ركلة ركنية.

انطلاق المباراة.