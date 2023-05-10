مباشر نهائي دوري السلة - الأهلي (55)-(53) الاتحاد.. نهاية مثيرة للربع الثالث

سلة - سيدات الأهلي تفوز على الجزيرة في أولى مباريات نهائي الدوري

الاتحاد لـ في الجول: ثنائي الفريق يغيب أمام الأهلي في نهائي دوري السوبر

مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: سيتواجد حكم مصري في كل لقاء من سلسلة نهائي الدوري