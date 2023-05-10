مباشر نهائي دوري السلة - الأهلي (55)-(53) الاتحاد.. نهاية مثيرة للربع الثالث
الأربعاء، 10 مايو 2023 - 20:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للمباراة الأولى من سلسلة نهائي دوري كرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري والتي تقام في صالة أحمد زويل بمدينة 6 أكتوبر.
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انطلاق الربع الرابع
نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 55-53
ق 3: ثلاثية جديدة من مروان سرحان والتقدم للأحمر 55-48
ق 6: تقدم الأهلي 48-40
ق 7: تقدم الأهلي 42-40
انطلاق الربع الثالث
نهاية الشوط الأول بالتعادل 35-35
ق 1: الأحمر يقلص الفارق والنتيجة 33-32
ق 2 الأهلي يقلص الفارق والنتيجة 29-24 للاتحاد
ق 3: تقدم الاتحاد السكندري 29-21
ق 4: تقدم الاتحاد السكندري 26-20
ق 6: تقدم الاتحاد 24-18
انطلاق الربع الثاني
نهاية الربع الأول بالتعادل 16-16
ق 1: التعادل 16-16
ق 3: تقدم الأهلي 13-10
ق 8: تقدم الاتحاد بنتيجة 7-6
انطلاق المباراة بعد قليل
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