مباشر نهائي دوري السلة - الأهلي (55)-(53) الاتحاد.. نهاية مثيرة للربع الثالث

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 20:22

كتب : FilGoal

الأهلي والاتحاد السكندري كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للمباراة الأولى من سلسلة نهائي دوري كرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري والتي تقام في صالة أحمد زويل بمدينة 6 أكتوبر.

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انطلاق الربع الرابع

نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 55-53

ق 3: ثلاثية جديدة من مروان سرحان والتقدم للأحمر 55-48

ق 6: تقدم الأهلي 48-40

ق 7: تقدم الأهلي 42-40

انطلاق الربع الثالث

نهاية الشوط الأول بالتعادل 35-35

ق 1: الأحمر يقلص الفارق والنتيجة 33-32

ق 2 الأهلي يقلص الفارق والنتيجة 29-24 للاتحاد

ق 3: تقدم الاتحاد السكندري 29-21

ق 4: تقدم الاتحاد السكندري 26-20

ق 6: تقدم الاتحاد 24-18

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بالتعادل 16-16

ق 1: التعادل 16-16

ق 3: تقدم الأهلي 13-10

ق 8: تقدم الاتحاد بنتيجة 7-6

انطلاق المباراة بعد قليل

الأهلي الاتحاد السكندري نهائي دوري السلة
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