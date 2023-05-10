"لا أدع الهزيمة تزعجني".. إعلان وثائقي نتفليكس عن مسيرة الملاكم كونور مكجريجور

أطلقت منصة نتفليكس الإعلان الدعائي للمسلسل الوثائقي Mcgregor Forever الذي يستعرض مسيرة الملاكم ولاعب فنون القتال المختلطة الأيرلندي كونور مكجريجور.

كشف الإعلان الدعائي عدد من المحطات المثيرة في مسيرة كونور وأهمها كسر ساقه، وأكد اللاعب أن المسلسل سيكشف كواليس تعافيه من الإصابة ليعود إلى لحلبة من جديد.

لمشاهدة الإعلان الدعائي من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.