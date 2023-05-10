استشاري تغذية الأهلي يتحدث عن برنامج التعامل مع ضغط المباريات

كشف إيهاب علي استشاري التغذية في النادي الأهلي تنفيذ كافة اللاعبين لبرنامج خاص وفقا القياسات البدنية لكل لاعب لتفادي الإجهاد وعدم التأثير بضغط المباريات.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في ذهاب المربع الذهبي يوم الجمعة المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وقال استشاري التغذية عبر موقع النادي الرسمي: "نبحث بشكل دائم عن التعامل مع ضغط المباريات عن طريق العناصر الغنية بالفيتامينات والمعادن والأملاح التي يحتاجها اللاعبون".

وواصل "أجرينا قياسات لكل لاعب على حدة، وتحديد الاحتياجات الخاصة به عن طريق القياسات والتحاليل، كما أن بعض اللاعبين قاموا بعمل تحليل DNA الذي يسهل معرفة احتياجات كل لاعب للفيتامينات والمعادن والأملاح، كما تم عمل (فوت برنت) البصمة الجينية لكل لاعب لتحديد البرنامج المناسب له".

وأوضح "أي لاعب يحصل على العناصر اللازمة التي تساعده في عدم التأثر بضغط المباريات والتحمل لفترات طويلة خاصة المباريات التي تمتد إلى أشواط إضافية مثل مباراة السوبر المصري الأخيرة".

وأشار "استخدام بعض الأدوية وعناصر خاصة بالتغذية التي يتم من خلالها ضبط مستوى فيتامين ADC في الدم وبعض الأدوية والفيتامينات لضبط الجلوكوز والأنسولين في الدم وبعض العناصر الطبيعية التي تقلل الضغط وتحسن النوم".

وشدد استشاري التغذية للفريق الأول على أن الطعام جزء بسيط من المفهوم الشامل للتغذية التي يشتمل على معادن وفيتامينات وأملاح طبيعية وإجراء قياسات بدنية وتحاليل DNA.

وتقام مباراة الذهاب في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 12 مايو في رادس.

فيما يقام الإياب في استاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 19 مايو.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بتفوقه على الرجاء البيضاوي المغربي 2-0 في مجموع المباراتين.

من جانبه، تأهل الترجي بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في مجموع المباراتين.

ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي المسابقة للموسم الرابع على التوالي.

وفاز الأهلي باللقب عامي 2020 و2021، وحل وصيفا في نسخة 2022 أمام الوداد.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمنتصر من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.