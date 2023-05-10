تحديد موعد مران الأهلي الأول في تونس استعدادا للقاء الترجي

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 13:54

كتب : حسام نور الدين

الأهلي قبل لقاء بيراميدز في كأس السوبر المصري

حدد الأهلي موعد مرانه الأهلي في تونس استعدادا لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في ذهاب المربع الذهبي يوم الجمعة المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس.

ويؤدي الأهلي مرانه اليوم الأربعاء في السابعة مساء بتوقيت تونس، التاسعة بتوقيت القاهرة على الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي برادس.

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ويعقد مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي محاضرات بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب التدريب وخوض المران الأرض.

واطمأن محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق على كافة الترتيبات الإدارية للبعثة منذ وصولها إلى مطار قرطاج وحتى فندق الإقامة.

وشدد الدماطي على توفير كافة سبل الراحة للفريق وتذليل كافة الصعاب في طريق البعثة وتهيئة الظروف التي تخدم الجهاز الفني في تحقيق أهدافه خلال مباراة الترجي.

واطمأن رئيس بعثة الأهلي خلال حديثه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري على الترتيبات الإدارية الخاصة بملعب التدريب والتنقلات وكافة الأمور المتعلقة بالجانب الإداري للبعثة وتذليل أي صعوبات قد تواجه البعثة.

وأدى الفريق مرانه الختامي بالقاهرة ظهر أمس على ملعب التتش واشتمل على جانب بدني قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور الربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مجموع المباراتين.

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