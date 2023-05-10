مواعيد مباريات الأربعاء 10 مايو 2023 - دربي الأبطال وسلسلة نهائي دوري السلة وكأس مصر

الأربعاء، 10 مايو 2023 - 09:55

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان - دينزل دومفريس - إنتر

بين دربي ميلانو في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وبداية سلسلة نهائي الدوري المصري لكرة السلة، وكذلك كأس مصر وافتتاح مشوار الزمالك في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، ننتظر يوما حافلا.

FilGoal.com يقدم لكم أبرز مواعيد اليوم الموافق الأربعاء 10 مايو والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

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في دربي إيطالي خالص يحل إنتر ضيفا على غريمه التقليدي ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو.

نبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع على بي إن سبورتس بريميوم 1.

كأس مصر

تتواصل مباريات دور الـ 32 من كأس مصر بعدما حُسمت 9 بطاقات لدور الـ 16 من قبل.

في السادسة مساءً يلتقي فاركو على استاد الإسكندرية مع المصرية للاتصالات، وتذاع على أون تايم سبورت 2.

وفي التاسعة مساءً يحل طلائع الأسطول ضيفا على فيوتشر على استاد الأهلي we السلام، والمباراة مذاعة على أون تايم سبورت 1.

دوري سوبر السلة

تبدأ اليوم سلسلة نهائي دوري سوبر السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري.

وتقام المباريات بنظام BEST OF 5 أي أن الفائز بـ 3 مباريات سيحقق لقب الدوري الموسم الجاري.

وتستضيف صالة الشباب والرياضة بأكتوبر المباراة والتي تبدأ في الثامنة والنصف مساءً وتذاع على أون تايم سبورت 2.

كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

يفتتح الزمالك مشواره في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بلقاء فانز الكاميروني في مرحلة دور المجموعات.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً وتذاع على حساب الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على حسابه في فيسبوك.

الدرجة الثانية – مجموعة بحري

يحل طنطا متصدر ترتيب مجموعة بحري ضيفا على سبورتنج.

فيما يستضيف بلدية المحلة الثاني في الترتيب نظيره المصري بالسلوم وتبدأ المباراتان في الرابعة والنصف عصرا.

الدوري التونسي

يواصل حسام البدري مدرب الصفاقسي مشواره عندما يستضيف الاتحاد المنستيري لحساب الجولة السابعة من مرحلة تحديد البطل.

وتبدأ المباراة في الثالثة والنصف عصرا، وتذاع المباراة على قنوات الكاس القطرية والوطنية التونسية.

الكونفدرالية

وتبدأ مباريات نصف نهائي الكونفدرالية اليوم بلقاءات الذهاب، حيث يحل مارومو جالنتس الجنوب إفريقي ضيفا على يانج أفريكانز التنزاني في الرابعة عصرا.

وفي الثامنة مساءً يستضيف أسيك الإيفواري ضيفه اتحاد الجزائر، وتذاع كلا المباراتين على بي إن سبورتس 4.

مواعيد مباريات اليوم دوري أبطال أوروبا كأس مصر كرة سلة كرة يد الدرجة الثانية
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