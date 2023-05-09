كأس مصر - الاتحاد يمر من السكة الحديد لمواجهة البنك الأهلي

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 23:50

كتب : FilGoal

محمود علاء - الاتحاد - الصور من حساب الاتحاد

حجز الاتحاد السكندري تاسع بطاقات التأهل لثمن نهائي كأس مصر 2022-2023 بالفوز على السكة الحديد بنتيجة 2-0 في دور الـ 32 من المسابقة.

سجل ثنائية زعيم الثغر: محمد حسين عضل (عكسي) وإبراهيم حسن.

وسيضرب الاتحاد موعدا قويا مع البنك الأهلي في ربع نهائي كأس مصر.

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وتخطي زعيم الثغر مرحلة دور الـ 32 بعدما أقصي الموسم الماضي على يد سيراميكا كليوباترا.

وسبق الاتحاد في ثمن النهائي كل من: الزمالك ووالداخلية وسموحة وسيراميكا كليوباترا وإنبي والبنك الأهلي والمقاولون العرب والمصري.

التشكيل

بدأ الاتحاد بالتشكيل الأساسي للفريق حيث تواجد المهدي سليمان في حراسة المرمى.

الدفاع: هشام صلاح – محمود علاء – محمد صالح – صبري رحيل

الوسط: ساليفو مورو – خالد الغندور

أمامهما: إسلام عبد النعيم – عمار حمدي – أحمد عادل

الهجوم: كريستوفاو مابولولو

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وصف المباراة

انتهى الوقت الأصلي من عمر اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين لينتقلا لشوطين إضافيين.

واهتزت الشباك في الدقيقة 97 من عمر اللقاء بهدف عكسي من محمد حسين عضل الذي سجل برأسية في شباكه بالخطأ.

وفي الدقيقة 116 سجل إبراهيم حسن الهدف الثاني لأصحاب الأرض، تسديدة قوية في منتصف المرمى سكنت شباك السكة الحديد معلنة الهدف الثاني في اللقاء وتأكيد تأهل الاتحاد.

الاتحاد كأس مصر السكة الحديد
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