مباشر دوري الأبطال - ريال مدريد (1)-(0) مانشستر سيتي.. جووووووووول فينيسيوس
الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 21:37
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
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ق 35: جوووووول فينيسيوس والأول
ق 25: خطأ دفاعي وفينيسيوس يخطف الكرة وعرضية يبعدها دياز قبل أن تصل إلى بنزيمة
ق 14: كورتوا يتصدى من رودري
ق 8: ضغط قوي من سيتي وكورتوا يتألق أمام دي بروين
انطلاق المباراة
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