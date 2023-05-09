مباشر دوري الأبطال - ريال مدريد (1)-(0) مانشستر سيتي.. جووووووووول فينيسيوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

ق 35: جوووووول فينيسيوس والأول

ق 25: خطأ دفاعي وفينيسيوس يخطف الكرة وعرضية يبعدها دياز قبل أن تصل إلى بنزيمة

ق 14: كورتوا يتصدى من رودري

ق 8: ضغط قوي من سيتي وكورتوا يتألق أمام دي بروين

انطلاق المباراة