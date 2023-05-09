انتهت دوري الأبطال - ريال مدريد (1)-(1) مانشستر سيتي

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 21:37

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - بنزيمة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 89:

ق 78: الثاني يضيع من بنزيمة

ق 77: ضغط ملكي لتسجيل الثاني

ق 67: جوووووووول كيفي دي بروين صاروخي

ق 58: فرصة الثاني تضيع بعد تسديدة من رودريجو اصطدمت في قدم ستونز

ق 50: تسديدة من بنزيمة يبعدها إيدرسون ركنية

انطلاق الشوط الثاني

ق 35: جوووووول فينيسيوس والأول

ق 25: خطأ دفاعي وفينيسيوس يخطف الكرة وعرضية يبعدها دياز قبل أن تصل إلى بنزيمة

ق 14: كورتوا يتصدى من رودري

ق 8: ضغط قوي من سيتي وكورتوا يتألق أمام دي بروين

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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