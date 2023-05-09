انتهت دوري الأبطال - ريال مدريد (1)-(1) مانشستر سيتي
الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 21:37
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ــــــــــــــــــــــ
ق 89:
ق 78: الثاني يضيع من بنزيمة
ق 77: ضغط ملكي لتسجيل الثاني
ق 67: جوووووووول كيفي دي بروين صاروخي
ق 58: فرصة الثاني تضيع بعد تسديدة من رودريجو اصطدمت في قدم ستونز
ق 50: تسديدة من بنزيمة يبعدها إيدرسون ركنية
انطلاق الشوط الثاني
ق 35: جوووووول فينيسيوس والأول
ق 25: خطأ دفاعي وفينيسيوس يخطف الكرة وعرضية يبعدها دياز قبل أن تصل إلى بنزيمة
ق 14: كورتوا يتصدى من رودري
ق 8: ضغط قوي من سيتي وكورتوا يتألق أمام دي بروين
انطلاق المباراة
نرشح لكم
الحسم في الاتحاد.. مانشستر سيتي يتعادل مع ريال مدريد بصواريخ فينيسيوس ودي بروين تشكيل مانشستر سيتي - عودة جريليش للهجوم أمام ريال مدريد.. ووكر أساسي في الدفاع تشكيل ريال مدريد - مودريتش أساسي وروديجير يعوض ميليتاو في الدفاع ضد مانشستر سيتي مؤتمر جيرو: أعتقد أننا نستحق التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مؤتمر إنزاجي: علينا أن نستخدم القلب والعقل.. ونريد التعامل مع الدربي بأفضل طريقة ممكنة مؤتمر بيولي: سنخوض أصعب دربي.. وموقف لياو يتحدد صباح يوم المباراة تعرف على المباريات المتبقية لـ يونايتد وليفربول ونيوكاسل في صراع دوري الأبطال عودة لياو لتدريبات ميلان قبل لقاء إنتر في دوري الأبطال