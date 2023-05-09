الخسارة الأول من يناير في الدوري.. بيراميدز يوقف سلسلة لاهزيمة الإسماعيلي

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 21:12

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

انتصر بيراميدز على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري في مباراة أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

سجل أهداف بيراميدز: إسلام عيسى ووليد الكرتي وفخر الدين بن يوسف، فيما سجل محمود الشبراوي هدف الإسماعيلي الوحيد.

وظل بيراميدز دون خسارة أمام الإسماعيلي للمباراة العاشرة على التوالي (8 فوز و2 تعادل).

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وتوقفت سلسلة لا هزيمة الدراويش في الدوري عند 11 مباراة على التوالي (4 فوز و7 تعادل).

وارتفع رصيد بيراميدز لـ 49 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري من 25 مباراة ومحققا فوزه الثالث تواليا.

فيما توقف رصيد الدراويش عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر من 25 مباراة بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

التشكيل

بدأ الثلاثي إسلام عيسى- فخري لاكاي- مصطفى فتحي في هجوم بيراميدز في ظل غياب رمضان صبحي.

فيما تواجد كريم حافظ في مركز الظهير الأيسر عوضا عن محمد حمدي.

في المقابل قاد الثلاثي: محمد الشامي- فراس شواط- عبد الرحمن مجدي هجوم الدراويش.

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وصف المباراة

بادر بيراميدز مبكرا بتهديد مرمى الإسماعيلي، وفي الدقيقة الثانية أرسل كريم حافظ تمريرة من الجهة اليسرى لفاخري لاكاي الذي سدد كرة في الشباك الخارجية لمرمى الضيوف.

وفي الدقيقة 14 اهتزت الشباك بعد عرضية من الجهة اليسرى من كريم حافظ أودعها المغربي وليد الكرتي برأسية في الشباك.

وكاد التونسي فراس شواط أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 24 بعد عرضية من عبد الرحمن مجدي، لكن الرأسية جاءت سهلة في يد أحمد الشناوي.

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول أضاف إسلام عيسى الهدف الثاني بعدما استغل لاكاي تشتيت خاطئ من دفاع الإسماعيلي ومرر للأول الذي سدد من لمسة واحدة في الشباك.

في بداية الشوط الثاني أجرى حمزة الجمل تغييرا بمشاركة أحمد مدبولي بدلا من كريم الديب.

وتألق أحمد الشناوي في التصدي لفرصة محمد الشامي من داخل منطقة الجزاء وأبعد الكرة بقبضة يده عن مناطق الخطورة في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 55 سدد مصطفى فتحي كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 64 شارك محمد فوزي بدلا من محمد كوكو في مرمى الإسماعيلي.

وبعد 3 دقائق سجل محمود الشبراوي هدف تقليص الفارق بتسديدة رائعة في أقصى الزاوية اليسرى للشناوي، هدف احتسبه الحكم رغم اعتراضات لاعبي بيراميدز على صحته بسبب وجود حالة تسلل على فراس شواط.

وفي الدقيقة 76 شارك التونسي فخر الدين بن يوسف بدلا من لاكاي، وبعد دقيقتين فقط سجل هدف بيراميدز الثالث بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء على يسار محمد فوزي.

وقبل 8 دقائق على نهاية اللقاء أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه محمد حسن بعد تدخل قوي على قدم محمد الشيبي.

وأكمل الإسماعيلي اللقاء بعشر لاعبين لينتهي بخسارة الدراويش الأولى منذ يناير الماضي في الدوري.

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