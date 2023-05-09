مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1) (0) الإسماعيلي.. جووول أووول

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 18:50

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيراميدز - الصور من حساب الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز والإسماعيلي المؤجلة من الجولة 24 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 46 نقطة من 24 مباراة.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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ق 15: جوووول أوووول.. عرضية كريم حافظ ورأسية وليد الكرتي تسكن شباك الإسماعيلي

ق 2: كريم حافظ أرسل الكرة من جهة اليسار للاعب فاخري لاكاي داخل منطقة الجزاء الذي سددها ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

بداية اللقاء

بيراميدز الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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