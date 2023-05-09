مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0) (0) الإسماعيلي.. بداية اللقاء
الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 18:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز والإسماعيلي المؤجلة من الجولة 24 من الدوري المصري.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 46 نقطة من 24 مباراة.
فيما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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