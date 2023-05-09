مباشر كأس مصر - الزمالك (1) - (2) بروكسي.. التعادل يضيع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وبروكسي في دور الـ 32 من كاس مصر 2023.

وتقام المباراة على استاد القاهرة، وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة فاركو والمصرية للاتصالات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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ق60 فرج شوقي حارس بروكسي ينقذ هدف محقق من ضربة رأسية لنداي

ق56 أحمد جمعة يسجل الهدف الثاني لنادي بروكسي بعدما نفذ ؤكلة جزاء بنجاح.

ق46 أوسوريو مدرب الزمالك يدفع بالرباعي: شيكابالا، إبراهيما نداي، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي بدلا من سامسون أكنيولا وسيد عبد الله ويوسف أسامة نبيه واشرف روقا

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 فرج شوقي حارس مرمى بروكسي يبعد فرصة هدف محقق للزمالك

ق43 تسديدة صاروخية من حاتم سكر المتمركز على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بيمين العارضة وسكنت المرمى.

ق24 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من محمد أشرف روقا أمسك بها الحارس فرج شوقي على مرتين.

ق20 تمريرة رائعة من روقا وضعت حمزة المثلوثي في انفراد تام بالمرمى ولكن الأخير أعاد الكرة بغرابة إلى سامسون أكنيولا فاستخصلها دفاع بروكسي من أمامه.

ق7 الهدف الأول لبروكسي عن طريق كامل أحمد كابوريا بعد استغلال خطأ حاتم سكر لاعب الزمالك

ق2 ركلة حرة لفريق بروكسي في منتصف ملعب الزمالك جهة اليمين بعد إعاقة من حسام عبد المجيد لكامل أحمد.

بداية اللقاء