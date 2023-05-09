استراحة كأس مصر - الزمالك (1) - (1) بروكسي.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 09 مايو 2023 - 17:47

كتب : FilGoal

حاتم سكر - الزمالك وبروكسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وبروكسي في دور الـ 32 من كاس مصر 2023.

وتقام المباراة على استاد القاهرة، وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة فاركو والمصرية للاتصالات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق45 فرج شوقي حارس مرمى بروكسي يبعد فرصة هدف محقق للزمالك

ق43 تسديدة صاروخية من حاتم سكر المتمركز على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بيمين العارضة وسكنت المرمى.

ق24 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من محمد أشرف روقا أمسك بها الحارس فرج شوقي على مرتين.

ق20 تمريرة رائعة من روقا وضعت حمزة المثلوثي في انفراد تام بالمرمى ولكن الأخير أعاد الكرة بغرابة إلى سامسون أكنيولا فاستخصلها دفاع بروكسي من أمامه.

ق7 الهدف الأول لبروكسي عن طريق كامل أحمد كابوريا بعد استغلال خطأ حاتم سكر لاعب الزمالك

ق2 ركلة حرة لفريق بروكسي في منتصف ملعب الزمالك جهة اليمين بعد إعاقة من حسام عبد المجيد لكامل أحمد.

بداية اللقاء

الزمالك كأس مصر بروكسي
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