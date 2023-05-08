قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي.. وتواجد مصطفى فتحي أمام الإسماعيلي

الإثنين، 08 مايو 2023 - 20:20

كتب : FilGoal

رمضان صبحي وأحمد توفيق - - بيراميدز والأهلي

يغيب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز أمام الإسماعيلي، فيما يتواجد مصطفى فتحي وأحمد سامي.

أعلن جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الثلاثاء.

قائمة بيراميدز شهدت غياب رمضان صبحي بسبب الإصابة بنزلة برد، فيما تواجد مصطفى فتحي وأحمد سامي رغم معاناتهما من الإصابة خلال لقاء الأهلي في كأس السوبر.

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وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور.

الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر.

الوسط: إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود دونجا - وليد الكرتي - إسلام عيسى - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - هشام محمد.

الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

كان بيراميدز قد طالب بتأجيل مباراة الإسماعيلي بسبب مشاركة الفريق في كأس السوبر المصري بالإمارات في اللحظات الأخيرة، لكن الطلب قوبل بالرفض من اتحاد الكرة.

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