كرة يد - في الجول يكشف موقف علي زين من كأس الكؤوس بعد إصابته أمام الزمالك

الإثنين، 08 مايو 2023 - 18:01

كتب : حسام نور الدين

علي زين - الأهلي

اقترب علي زين نجم يد الأهلي من الغياب عن فريقه خلال بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بسبب الإصابة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن طبيب الأهلي ينتظر نتيجة الأشعة مساء اليوم الاثنين لتحديد مدى إصابة اللاعب، لكنه يتوقع أن تؤكد إصابته بمزق عضلي.

وإذا تأكد إصابة زين بمزق عضلي، فهذا سيعني حاجتة لقرابة ثلاثة أسابيع للتعافي، ما يعني غيابه عن كامل بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

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وتعرض علي زين لاعب دينامو بوخاريس المعار لـ الأهلي لإصابة قوية غادر على إثرها لقاء كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد أمام الزمالك.

الأهلي توج بطلا لبطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك 27-24 على صالة الأمير عبد الله الفيصل في النادي الأهلي.

ولعب علي زين المباراة معارا من فريق دينامو بوخاريست الروماني، بجانب امتداد الإعارة كذلك للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وستكون بطولة كأس الكؤوس الإفريقية على صالة النادي الأهلي أيضا بداية من 9 مايو الجاري.

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