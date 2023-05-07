في الجول يكشف التشخيص المبدئي لإصابة علي زين.. وإجراء مقبل لتحديد موقفه

الأحد، 07 مايو 2023 - 21:30

كتب : حسام نور الدين

علي زين - الأهلي × الزمالك

تعرض علي زين لاعب دينامو بوخاريس المعار لـ الأهلي لإصابة قوية غادر على إثرها لقاء كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد أمام الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن علي زين تعرض لمزق في السمانة حسب التشخيص المبدئي، لكنه سيخضع لأشعة خلال ساعات لتحديد مدى الإصابة.

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وسيتحدد حسب الأشعة، موقف اللاعب من التواجد في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

الأهلي توج بطلا لبطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك 27-24 على صالة الأمير عبد الله الفيصل في النادي الأهلي.

ولعب علي زين المباراة معارا من فريق دينامو بوخاريست الروماني، بجانب امتداد الإعارة كذلك للمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وستكون بطولة كأس الكؤوس الإفريقية على صالة النادي الأهلي أيضا بداية من 9 مايو الجاري.

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