مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (1)-(0) مانشستر يونايتد.. الأول من بنرحمة
الأحد، 07 مايو 2023 - 20:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق 27 جووووول سعيد بنرحمة يسدد والكرة تفلت من بين يدي دي خيا لتسكن الشباك.. 1-0
ق 17 ماركوس راشفورد أطلق تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء وارتطمت في القائم الأيمن ومرت لخارج الملعب.
ق 15 أنتوني أرسل تمريرة رائعة من جهة اليمين للاعب كريستيان إريكسن على حدود منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.
ق 10 أنتوني ماثيوس سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.
ق 8 برونو فيرنانديز سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.
ق 3 ماركوس راشفورد سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.
بداية المباراة