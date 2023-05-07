مباشر كرة يد - الأهلي (20) - (14) الزمالك.. نهائي كأس السوبر الإفريقي

الأحد، 07 مايو 2023 - 18:36

كتب : FilGoal

الأهلي والزمالك - كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد.

وسحق الزمالك منافسه جي إس كيه الكونغولي بنتيجة 46-25 في نصف النهائي.

وانسحب الترجي التونسي من المشاركة في النسخة 30 من كأس السوبر الإفريقي، حيث كان مقررا مشاركة 4 فرق.

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وتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر الإفريقي مباشرة للمنافسة على اللقب، حيث كان مقررا له مواجهة الترجي.

ويتأهل بطل السوبر إلى منافسات كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وكان الأهلي قد فاز بلقب دوري المحترفين لكرة اليد بالإضافة إلى كأس مصر.

جدول مباريات السوبر الإفريقي لكرة اليد:

نصف النهائي: 6 مايو

الزمالك 46-25 جي إس كيه الكونغولي

النهائي: 7 مايو

الأهلي × الزمالك

وكانت النسخة الأخيرة من السوبر الإفريقي قد أقيمت في النيجر وتوج بها فريق الأهلي على حساب الزمالك.

وحصد الأهلي لقب السوبر مرتين في تاريخه مقابل سبع مرات لفريق الزمالك.

ويعتبر المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر حاليا" الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي بـ 9 ألقاب.

وهذه هي المواجهة السادسة بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الإفريقي، حيث فاز الأبيض 3 مرات مقابل مرتين للأحمر.

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20-14.. عودة فارق الأهداف الـ 6

19-14.. الزمالك يقلص مجددا

19-13.. الزمالك يقلص الفارق

19-12 للأهلي.. فارق 7 أهداف

18-12 للأهلي.. فارق 6 أهداف للمرة الأولى في المباراة

17-12 للأهلي

16-12 للأهلي

16-11 للأهلي

15-11 للأهلي

15-10.. الأهلي يسترد فارق الـ 5

14-10.. الزمالك يقلص الفارق

نهاية الشوط الأول: الأهلي 14-9 الزمالك

14-9.. الزمالك يقلص الفارق

14-8 للأهلي.. فارق 6 أهداف

13-8 للأهلي.. فارق 5 أهداف

12-8 للأهلي.. فارق 4 أهداف

11-8 للأهلي

10-8 للأهلي

10-7 للأهلي

9-7 للأهلي

8-7 للأهلي

7-7

7-6 للأهلي

6-6

6-5 للأهلي

5-5

5-4 للأهلي

4-4

4-3 للأهلي

3-3

3-2 للزمالك

2-2

2-1 للزمالك

1-1

1-0 للأهلي

بداية المباراة

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