مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0)-(2) أرسنال.. جووووول الثاني شار في مرماه
الأحد، 07 مايو 2023 - 18:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال في الجولة 35 من الدوري المصري.
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ق 70: جووووووول الثاني شار في مرماه
ق 50: العارضة تمنع مارتينلي من الثاني
ق 48: طوفان هجمات من نيوكاسل بعد رأسية من فابيان شار
ق 47: التعادل يضيع برأسية من إيزاك
نهاية الشوط الأول
ق 51: الثاني يضيع مرة ثانية
ق 27: التعادل يضيع
ق 20: الثاني يضيع من مارتنلي
ق 14: جووووول أوديجارد
ق 11: إلغاء ركلة الجزاء
ق 8: ركلة جزاااء
ق 2: القائم يمنع الأول مبكرا من إيزاك
انطلاق المباراة
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