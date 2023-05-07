مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0)-(0) أرسنال.. جوووول
الأحد، 07 مايو 2023 - 18:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال في الجولة 35 من الدوري المصري.
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ق 14: جووووول أوديجارد
ق 11: إلغاء ركلة الجزاء
ق 8: ركلة جزاااء
ق 2: القائم يمنع الأول مبكرا من إيزاك
انطلاق المباراة
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