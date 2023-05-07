مباشر الدوري الإيطالي - أتالانتا (0)-(0) يوفنتوس.. القائم يمنع الأول

الأحد، 07 مايو 2023 - 13:23

كتب : FilGoal

فيديريكو جاتي - يوفنتوس وسبورتنج لشبونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أتالانتا ضد يوفنتوس في الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

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ق24. القائم يمنع الهدف الاول لأتالانتا برأسية من جورجيو سكالفيني.

ق22. مرور رائع من دي ماريا وسدد ولكن كرته تمر بجوار المرمى.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل.

يوفنتوس أتالانتا الدوري الإيطالي
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