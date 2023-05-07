مباشر الدوري الإيطالي - أتالانتا (0)-(0) يوفنتوس.. القائم يمنع الأول
الأحد، 07 مايو 2023 - 13:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أتالانتا ضد يوفنتوس في الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.
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ق24. القائم يمنع الهدف الاول لأتالانتا برأسية من جورجيو سكالفيني.
ق22. مرور رائع من دي ماريا وسدد ولكن كرته تمر بجوار المرمى.
بداية المباراة
المباراة ستبدأ بعد قليل.
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