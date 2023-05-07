مباشر الدوري الإيطالي - أتالانتا (0)-(0) يوفنتوس.. القائم يمنع الأول

أنشيلوتي: مستقبلي؟ عقدي مستمر حتى 2024.. ويجب أن تعاني في النهائيات

تشكيل يوفنتوس - ميليك ودي ماريا يقودان الهجوم في مواجهة أتالانتا

مواعيد مباريات الأحد 7 مايو 2023 - مواجهات قوية في إنجلترا.. وكأس مصر

خضعت الـ 20 بأقدام رودريجو.. ريال مدريد يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد غياب 9 سنوات

سقوط جديد ضد منافس مباشر.. مارسيليا يخسر من لانس ويشعل صراع اللقب في فرنسا

انتهت نهائي كأس إسبانيا - ريال مدريد (2)-(1) أوساسونا

تشكيل أوساسونا - الزلزولي يقود الهجوم في مواجهة ريال مدريد بنهائي كأس ملك إسبانيا

مستمر في الصدارة.. بايرن يفوز بصعوبة على بريمن