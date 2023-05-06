مباشر نهائي كأس إسبانيا - ريال مدريد (1)-(1) أوساسونا.. جوووول التعااادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وأوساسونا.

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ق57. جوووول التعااادل لأوساسونا عن طريق لوكاس تورو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31. العارضة تمنع الهدف الثاني لريال مدريد بعد ركلة حرة رائعة من ألابا.

ق29. كارفاخال ينقذ هدفا لأوساسونا من على خك المرمى بعد انفراد من الزلزولي.

ق27. الحارس يتألق في التصدي لتسديدة بنزيم ةمن داخل منطقة الجزاء.

ق20. تسديدة من بنزيمة فوق المرمى.

ق7. كورتوا يتصدى لرأسية من أنتي بوديمير.

ق2. جووووووول أول لريال مدريد عن طريق رودريجو بعد عمل رائع من فينيسيوس الذي مرر لرودريجو ليسدد مباشرة.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل