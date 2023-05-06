مباشر كرة سلة BAL - الأهلي (19) (18) سلاك.. بداية الربع الثاني
السبت، 06 مايو 2023 - 19:29
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وسلاك الغيني في آخر مباريات مرحلة النيل من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.
ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف بترو دي لواندا الأنجولي بعدما خسر منه أمس الجمعة.
فيما يتذيل سلاك الترتيب ويحتل المركز السادس في المجموعة برصيد 5 نقاط.
ويتأهل أول 4 فرق للمرحلة النهائية من المجموعتين والمقامة في كيجالي عاصمة رواندا.
المباراة مذاعة على أون تايم سبورتس 1.
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نهاية الربع الأول: الأهلي 19-18 سلاك
ق 2: 17-14 للأهلي
ق 3: سلاك يتعادل 12-12
ق 4: الأهلي متفوق 12-8 على سلاك
بداية اللقاء
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