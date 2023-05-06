انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(0) برينتفورد.. فوز الحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام بملعب أنفيلد.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول

ق 40: هدف رائع ولكن غير محتسب من مومبيو

ق 13: صلاح جوووووووووووول

انطلاق المباراة