انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(0) برينتفورد.. فوز الحمر
السبت، 06 مايو 2023 - 19:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام بملعب أنفيلد.
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نهاية المباراة بفوز ليفربول
ق 40: هدف رائع ولكن غير محتسب من مومبيو
ق 13: صلاح جوووووووووووول
انطلاق المباراة
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