انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(0) برينتفورد.. فوز الحمر

السبت، 06 مايو 2023 - 19:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد برينتفورد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام بملعب أنفيلد.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول

ق 40: هدف رائع ولكن غير محتسب من مومبيو

ق 13: صلاح جوووووووووووول

انطلاق المباراة

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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