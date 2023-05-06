لم يسجل هالاند.. مانشستر سيتي يفوز على ليدز ويواصل سلسلة الانتصارات

السبت، 06 مايو 2023 - 19:05

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد ليدز

واصل مانشستر سيتي تحقيق الانتصارات وحقق الفوز على ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب إيرلنج هالاند عن التسجيل في الدوري للمرة الأولى منذ الجولة الـ 26 ضد نيوكاسل باستثناء مباراة ليفربول التي غاب عنها.

وسجل هدفي مانشستر سيتي في المباراة إلكاي جوندوجان، بينما سجل رودريجو هدف ليدز الوحيد.

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وفاز مانشستر سيتي للمباراة العاشرة على التوالي في الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 82 في صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد ليدز عند النقطة الـ 30 في المركز الـ 17.

وشارك برناردو سيلفا في مباراته الـ 300 بقميص مانشستر سيتي عند دخوله كبديل قبل نهاية المباراة.

التشكيل

بدأ مانشستر سيتي المباراة بإلكاي جوندوجان وريكو لويس في وسط الملعب، بينما شارك جوليان ألفاريز وإيرلنج هالاند كثنائي هجومي.

ضغط مانشستر سيتي مبكرا لتسجيل الهدف الأول وكاد جوليان ألفاريز أن يترجم الضغط بهدف أول في الدقيقة الـ 15 ولكنه سدد فوق المرمى.

وأهدر إيرلنج هالاند انفرادا بالمرمى بعد دقيقتين فقط تألق فيه الحارس جويل روبلس في التصدي.

وفي الدقيقة الـ 19 سجل إلكاي جوندوجان الهدف الأول لمانشستر سيتي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رياض محرز.

وأهدر هالاند فرصة تسجيل الهدف الثاني بغرابة في الدقيقة الـ 24 بعد تمريرة رائعة من دي بروين.

وبعد ثلاث دقائق عاد جوندوجان للتسجيل مستغلا صناعة محرز بنفس طريقة الهدف الأول.

ومع بداية الشوط الثاني استمر هالاند في إهدار الفرص الغريبة وتلك المرة كانت برأسية أمام المرمى الخال ارتدت من العارضة.

وارتدت كرة جديدة من القائم سددها هالاند في الدقيقة الـ 61.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة الـ 82 بعد دفع فودين داخل المنطقة.

وسدد جوندوجان ركلة الجزاء ولكنه أهدرها بعدما ارتدت من القائم ليضيع فرصة تسجيل الهاتريك.

وبعد دقيقة واحدة سجل رودريجو هدف تقليص الفارق بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وسير مانشستر سيتي الوقت الباقي من المباراة ليحافظ على نظافة شباكه وتنتهي المباراة بالفوز.

مانشسر سيتي ليدز الدوري الإنجليزي الممتاز
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