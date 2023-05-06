تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام برينتفورد.. وجوتا أساسي

السبت، 06 مايو 2023 - 18:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وفولام

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويلعب ليفربول في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام بملعب أنفيلد.

ويشارك محمد صلاح في التشكيل الأساسي، وكذلك عاد البرتغالي ديوجو جوتا لتشكيل ليفربول الأساسي.

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وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون

الوسط: فابينيو – كورتس جونز – كودي جاكبو

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – ديوجو جوتا

ويحتل ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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