تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام برينتفورد.. وجوتا أساسي

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويلعب ليفربول في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تقام بملعب أنفيلد.

ويشارك محمد صلاح في التشكيل الأساسي، وكذلك عاد البرتغالي ديوجو جوتا لتشكيل ليفربول الأساسي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون

الوسط: فابينيو – كورتس جونز – كودي جاكبو

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – ديوجو جوتا

ويحتل ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.