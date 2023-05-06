مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (0) (0) ليدز.. جوووول أول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وليدز التي تقام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

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ق19. جوووول أول لمانشستر سيتي عن طريق جوندوجان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق17. هالاند يهدر انفرادا تصدى له روبلز.

ق15. ألفاريز يهدر الأول بعد تمريرة من دي بروين ليسدد فوق المرمى.

بداية اللقاء