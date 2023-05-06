انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (2) (1) ليدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وليدز التي تقام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

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ق85. جوووووول تقليص الفارق لليدز عن طريق رودريجو.

ق84. جوندوجان يهدر ركلة الجزااء.

ق82. ركلة جزااء لمانشستر سيتي حصل عليها فودين.

ق61. هالاند يهدر من جديد والكرة ترتد من القائم.

ق48. هالاند يهدر من جديد أمام المرمى برأسية في العارضة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27. جووووول الثاني عن طريق جوندوجان بنفس الطريقة.

ق24. هالاند يهدر بغرابة أمام المرمى بعد تمريرة رائعة من دي بروين.

ق19. جوووول أول لمانشستر سيتي عن طريق جوندوجان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق17. هالاند يهدر انفرادا تصدى له روبلز.

ق15. ألفاريز يهدر الأول بعد تمريرة من دي بروين ليسدد فوق المرمى.

بداية اللقاء