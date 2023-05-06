تشكيل مانشستر سيتي – عودة دي بروين.. وهالاند وألفاريز يقودان الهحوم ضد ليدز
السبت، 06 مايو 2023 - 16:04
كتب : FilGoal
عاد كيفن دي بروين لتشكيل مانشستر سيتي لملاقاة ليدز يونايتد اليوم السبت عقب غيابه عن مباراتي فولام ووست هام للإصابة.
ويستضيف سيتي منافسه ليدز في ملعب الاتحاد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: إيدرسون
في الدفاع: ريكو لويس- مانويل أكانجي- أيمريك لابورتي- ناثان أكي
في الوسط: إلكاي جوندوجان- كيفن دي بروين- رياض محرز
في الهجوم: جوليان ألفاريز- إرلينج هالاند- فيل فودين
ويتصدر سيتي جدول الترتيب بـ79 نقطة من 33 مباراة، فيما يأتي ليدز في المركز الـ17 بـ30 نقطة بعدما خاض 34 مباراة.
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