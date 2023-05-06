"الأمر ليس قريبا حتى".. كاراجير يختار جيراد أفضل من لامبارد وسكولز

اختار جايمي كاراجير مدافع ليفربول السابق زميله ستيفن جيرارد كأفضل لاعب خط وسط في إنجلترا وفي مرتبة أعلى من نظرائه فرانك لامبارد وبول سكولز.

وتحدث كاراجير لبودكاست بيتر كرواتش مهاجم منتخب إنجلترا السابق قائلا: "الأمر ليس قريبا حتى، الناس يعتقدون إنني لست معجبا بلامبارد أو سكولز".

وواصل "أتعرف، عندما تأتي تلك المناقشة كلهم كانوا جميعا لاعبين مدهشين، لكن الأمر ليس متاحا للنقاش إنه ليس قريبا حتى".

وكشف كاراجير عما يغلق باب النقاش في تلك المقارنة وقال: "سأخبركم ماذا ينهي ذلك النقاش، السير أليكس فيرجسون وجوزيه مورينيو حاولا ضم جيرارد وهما دليهما سكولز ولامبارد".

وسبق ولعب لامبارد وسكولز وجيرارد سويا في منتخب إنجلترا لكن فشل الثلاثي في تحقيق أي إنجاز للأسود الثلاثة.