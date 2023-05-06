انتهت نهائي أبطال آسيا - الهلال (0) - (1) أوراوا.. سقوط حامل اللقب

يحل الهلال ضيفًا على أوراوا ريد ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا بعدما انتهت نتيجة الذهاب في الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال وأوراوا ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويسعى الهلال لحصد اللقب الخامس في تاريخه والثاني على التوالي ليعزز الرقم القياسي والهيمنة الآسيوية.

فيما يأمل أوراوا أن يحقق اللقب القاري الثالث له تاريخه والرد على الخسارة من الهلال في نهائي 2019.

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نهاية المباراة

89 أوديون إيجالو يهدر فرصة هدف محقق من إنفراد تام بحارس مرمى أوراوا

ق83 ضغط متواصل من نادي الهلال وعرضية خطيرة من حمد اليامي يبدها حارس أوراوا في اللحظات الأخيرة

ق55 سيطرة من لاعبي أوراوا على الكرة في وسط الملعب دون خطورة على المرمى

ق49 الهدف الأول لصالح أوراوا عن طريق كاريو لاعب الهلال بالخطأ في مرماه بعدما حاول تشتيت الكرة من داخل منطقة الستة ياردة لتسكن الكرة الشباك.

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق42 تصويبة رائعة من كاريو لاعب الهلال من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى بصعوبة بالغة

ق31 كرة مقوسة من الطرف الأيمن إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق أوروا ريدز قابلها شينزو كوروكي الذي سدد كرة ارتطمت بالعارضة.

ق21 حارس مرمى أوراوا يتصدى ببراعة لتسديدة ميشيل ديلجادو

ق16 عرضية خطيرة من محمد البريك في اتجاه ميشيل ديلجادو لكن اللاعب البرازيلي لم يستطع السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء

ق4 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الهلال لتصل إلى إيجالو الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء أبعدها ألكسندر شولز مدافع أوراوا من على خط المرمى.

انطلاق المباراة