مباشر نهائي أبطال آسيا - الهلال (0) - (0) أوراوا.. تصدي رائع

يحل الهلال ضيفًا على أوراوا ريد ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا بعدما انتهت نتيجة الذهاب في الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال وأوراوا ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويسعى الهلال لحصد اللقب الخامس في تاريخه والثاني على التوالي ليعزز الرقم القياسي والهيمنة الآسيوية.

فيما يأمل أوراوا أن يحقق اللقب القاري الثالث له تاريخه والرد على الخسارة من الهلال في نهائي 2019.

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ق21 حارس مرمى أوراوا يتصدى ببراعة لتسديدة ميشيل ديلجادو

ق16 عرضية خطيرة من محمد البريك في اتجاه ميشيل ديلجادو لكن اللاعب البرازيلي لم يستطع السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء

ق4 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الهلال لتصل إلى إيجالو الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء أبعدها ألكسندر شولز مدافع أوراوا من على خط المرمى.

انطلاق المباراة