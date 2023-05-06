مواعيد مباريات اليوم السبت 6-5-2023 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وليفربول ونهائي آسيا

السبت، 06 مايو 2023 - 10:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وفولام

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات القوية.

ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات السبت 6 مايو 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من هنا.

أخبار متعلقة:
البلجيكي سفين فاندينبروك مديرا فنيا لـ الوداد المغربي بيرسي تاو: خسرنا نهائي إفريقيا ولا نريد تكرار ذلك كرة سلة - تحديد مواعيد نهائي دوري سوبر السيدات بين الأهلي والجزيرة هاني سعيد ينتقد التحكيم: لم يحم الحكم لاعبينا.. وهل كان الـ VAR موجودا في السوبر

نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي × أوراوا ريد الياباني.. 12:00 ظهرا – بي إن سبورتس (AFC) ويعلق عليها حسن العيدروس.

كما تذاع المباراة SSC SPORTS 1 ويعلق عليها فهد العتيبي.

الدوري الإنجليزي

بورنموث × تشيلسي.. 5:00 – بي إن سبورتسوس بريميوم 2.

مانشستر سيتي × ليدز يوناتيد.. 5:00 مساء – بي إن سبورتس بريميوم 1.

ليفربول × بيرنتفورد.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

نهائي كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد × أوساسونا.. 11:00 مساء – SSC SPORTS 1 ويعلق عليها بلال علام.

الدوري الإيطالي

ميلان × لاتسيو..4:00 عصرا – أبو ظبي بريميوم 1 ويعلق عليها علي سعيد الكعبي.

روما × إنتر.. 7:00 – أبو ظبي بريميوم 1 ويعلق عليها عامر عبد الله.

بطولة إفريقيا لكرة السلة

الأهلي ×سلاك.. 8:30 مساء – أون تايم سبورتس.

كيب تاون ×سيتي أويلرز.. 5:00 مساء – أون تايم سبورتس.

الدوري الانجليزي ريال مدريد ليفربول
نرشح لكم
رغم الإصابة القوية.. مارسيليا يفعل بند شراء أمين حارث نيكولاس جاكسون.. دروجبا الجديد في تشيلسي إنتر يؤكد اهتمام مانشستر يونايتد بضم أونانا متعدد المهام.. تشيلسي يتعاقد مع موهبة نورويتش سيتي من ثعلب إلى أسد.. أستون فيلا يضم تيليمانس هل يعيد أمجاد والده في إيطاليا؟ ماركوس تورام إلى إنتر دومينيك سوبوسلاي.. اللاعب المثالي لـ ليفربول مارسيليا يعيد كوندوجبيا للدوري الفرنسي
أخر الأخبار
خالد عيد لـ في الجول: اشترطت العمل بدون مقابل للعودة لـ غزل المحلة 38 دقيقة | الكرة المصرية
عواد ينهي برنامجه التأهيلي ويشارك تدريجيا في تدريبات الزمالك 54 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: إقالة رضا شحاتة وتعيين خالد عيد مديرا فنيا 55 دقيقة | الدوري المصري
رغم الإصابة القوية.. مارسيليا يفعل بند شراء أمين حارث ساعة | الكرة الأوروبية
نيكولاس جاكسون.. دروجبا الجديد في تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: النصر السعودي يقدم عرضا مغريا لـ بونو ساعة | السعودية
مران الزمالك – عودة ناصر منسي.. ومشاركة عمرو السيسي استعدادا للمقاولون ساعة | الكرة المصرية
إنتر يؤكد اهتمام مانشستر يونايتد بضم أونانا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 3 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة 4 "اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب