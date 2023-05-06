مواعيد مباريات اليوم السبت 6-5-2023 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وليفربول ونهائي آسيا
السبت، 06 مايو 2023 - 10:34
كتب : FilGoal
يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات القوية.
ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات السبت 6 مايو 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.
يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من هنا.
نهائي دوري أبطال آسيا
الهلال السعودي × أوراوا ريد الياباني.. 12:00 ظهرا – بي إن سبورتس (AFC) ويعلق عليها حسن العيدروس.
كما تذاع المباراة SSC SPORTS 1 ويعلق عليها فهد العتيبي.
الدوري الإنجليزي
بورنموث × تشيلسي.. 5:00 – بي إن سبورتسوس بريميوم 2.
مانشستر سيتي × ليدز يوناتيد.. 5:00 مساء – بي إن سبورتس بريميوم 1.
ليفربول × بيرنتفورد.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
نهائي كأس ملك إسبانيا
ريال مدريد × أوساسونا.. 11:00 مساء – SSC SPORTS 1 ويعلق عليها بلال علام.
الدوري الإيطالي
ميلان × لاتسيو..4:00 عصرا – أبو ظبي بريميوم 1 ويعلق عليها علي سعيد الكعبي.
روما × إنتر.. 7:00 – أبو ظبي بريميوم 1 ويعلق عليها عامر عبد الله.
بطولة إفريقيا لكرة السلة
الأهلي ×سلاك.. 8:30 مساء – أون تايم سبورتس.
كيب تاون ×سيتي أويلرز.. 5:00 مساء – أون تايم سبورتس.