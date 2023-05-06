مواعيد مباريات اليوم السبت 6-5-2023 والقنوات الناقلة.. ريال مدريد وليفربول ونهائي آسيا

السبت، 06 مايو 2023 - 10:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وفولام

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات القوية.

ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات السبت 6 مايو 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من هنا.

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نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي × أوراوا ريد الياباني.. 12:00 ظهرا – بي إن سبورتس (AFC) ويعلق عليها حسن العيدروس.

كما تذاع المباراة SSC SPORTS 1 ويعلق عليها فهد العتيبي.

الدوري الإنجليزي

بورنموث × تشيلسي.. 5:00 – بي إن سبورتسوس بريميوم 2.

مانشستر سيتي × ليدز يوناتيد.. 5:00 مساء – بي إن سبورتس بريميوم 1.

ليفربول × بيرنتفورد.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

نهائي كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد × أوساسونا.. 11:00 مساء – SSC SPORTS 1 ويعلق عليها بلال علام.

الدوري الإيطالي

ميلان × لاتسيو..4:00 عصرا – أبو ظبي بريميوم 1 ويعلق عليها علي سعيد الكعبي.

روما × إنتر.. 7:00 – أبو ظبي بريميوم 1 ويعلق عليها عامر عبد الله.

بطولة إفريقيا لكرة السلة

الأهلي ×سلاك.. 8:30 مساء – أون تايم سبورتس.

كيب تاون ×سيتي أويلرز.. 5:00 مساء – أون تايم سبورتس.

ريال مدريد ليفربول الدوري الانجليزي
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