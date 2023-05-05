مؤتمر أنشيلوتي: أخوض النهائي كأنه الأخير لي.. موقف مودريتش واللاعبون اتفقوا مع رأيي

الجمعة، 05 مايو 2023 - 21:46

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

يخوض كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد نهائي كأس الملك كأنها المرة الأخيرة له التي سيصل فيها إلى تلك المباراة.

ويواجه ريال مدريد منافسه أوساسونا في ملعب لا كارتوخا في نهائي كأس الملك غدا السبت.

وتحدث كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "نحن في النهائي ولدينا دوافع للفوز بلقب آخر، الاستعداد لتلك المباريات يكون مهم وعندما يكون لديك ها الفريق يكون الأمر بسيط للغاية".

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وأكمل "اللعب في النهائي دايما يكون مثيرا وأعتقد أنه يمكن أن يكون النهائي الأخير، لقد قلت ذلك في نهائي دوري أبطال أوروبا 2003 لكنه لم يكن الأخير، أقول تلك الكلمة الآن لأنه حان الوقت للاستمتاع لأنك لا تعرف أبدا هل سيكون هذا النهائي الأخير أم لا".

وأردف المدرب الإيطالي "سنلعب على مزايانا من أجل الفوز".

وعن موقف لوكا مودريتش قال: "لدينا بعض الشكوك حول مشاركته لتدرب بدون مشاكل بالأمس وسنرى اليوم ما سيحدث، الفكرة هي أن يتدرب بشكل كامل وإن كان كل شيء جيد سنرى كيف ستكون الأوضاع معه".

وتابع "الآن كل ما يشغلنا هو نهائي الكأس ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، الكأس قد تعتقد في البداية أنها مسابقة لا تبدو مهمة ثم مع مرور الوقت تصبح أكثر أهمية".

أما عن مواجهة سيتي فقال: "لن نفكر فيها الآن بل بعد نهائي الكأس".

وبسؤاله هل أصبح عليه من الصعب اختيار التشكيل أجاب "الأمر دائما صعب، إن وصلنا لذلك الإنجاز فذلك بسبب التزام الكثيرين وليس 11 لاعبا فقط، لكن يمكن لـ11 لاعبا اللعب فقط".

ريال مدريد كأس الملك أنشيلوتي أوساسونا
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