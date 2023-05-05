تامر حسني يشعل أجواء السوبر قبل بدايته بين بيراميدز والأهلي
الجمعة، 05 مايو 2023 - 21:16
كتب : FilGoal
أحيا النجم تامر حسني حفل مباراة السوبر السوبر المصري، التي يلتقي فيها الأهلي وبيراميدز على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.
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