تامر حسني يشعل أجواء السوبر قبل بدايته بين بيراميدز والأهلي

أحيا النجم تامر حسني حفل مباراة السوبر السوبر المصري، التي يلتقي فيها الأهلي وبيراميدز على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

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