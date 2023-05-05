تامر حسني يشعل أجواء السوبر قبل بدايته بين بيراميدز والأهلي

الجمعة، 05 مايو 2023 - 21:16

كتب : FilGoal

تامر حسني في لقاء بيراميدز والأهلي في كأس السوبر المصري

أحيا النجم تامر حسني حفل مباراة السوبر السوبر المصري، التي يلتقي فيها الأهلي وبيراميدز على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

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