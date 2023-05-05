مباشر كأس السوبر المصري - بيراميدز (0) - (1) الأهلي.. الأول من علامة الجزاء

الجمعة، 05 مايو 2023 - 19:10

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز - كأس السوبر المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كأس السوبر المصري بين بيراميدز والأهلي.

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وجاء تشكيل الأحمر كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد قندوسي

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف - أحمد عبد القادر

البدلاء: علي لطفي - خالد عبد الفتاح - أليو ديانج - محمد فخري - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر محمود عبد المنعم "كهربا"

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي

أمامهما: مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود عبد العاطي - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد.

ويلعب الأهلي بصفته بطل كأس مصر لموسم 2021-2022.

فيما يلعب بيراميدز بعد اعتذار الزمالك بطل الدوري عن عدم المشاركة.

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ق 98 إنذار لبلاتي توريه لاعب بيراميدز وحمدي فتحي لاعب الأهلي

ق 96 جووول علي معلول يسدد الركلة على يمين الشناوي في المرمى.. الأهلي يتقدم 1-0

ق 93 ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة أحمد سامي لمحمود كهربا

ق 91 كريم حافظ وإسلام عيسى بدلا من محمد حمدي ومصطفى فتحي

الوقت الإضافي

ق 84 تسديدة من حمدي فتحي ولكن بين يدي أحمد الشناوي

ق 82 فخر الدين بن يوسف بدلا من فخري لاكاي في صفوف بيراميدز

ق 76 محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا بدلا من أحمد قندوسي ومحمد شريف

ق 71 وليد الكرتي يسدد كرة خطيرة للغاية من داخل المنطقة ولكن محمد الشناوي يتألق في التصدي

ق 70 حسين الشحات وخالد عبد الفتاح بدلا من أحمد عبد القادر ومحمد هاني

ق 67 بلاتي توريه بدلا من إبراهيم عادل

ق 54 وليد الكرتي ينقذ هدفا محققا.. تمريرة من عبد القادر إلى قندوسي أمام المرمى الخالي ولكن الكرتي يلحق بالكرة في الرمق الأخير

ق 50 كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي من ركلة ركنية من الطرف الأيسر على رأس محمود متولي الذي سدد كرة تصدى لها الشناوي ببراعة.

ق 50 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق محمد هاني شتتها علي جبر وكادت أن تدخل الشباك.

ق 48 تصويبة من مصطفى فتحي من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز لكن تصدى لها الشناوي حارس الأهلي بثبات.

استراحة

ق 41 مخالفة على محمد شريف لاعب الأهلي بعد تدخل على وليد الكرتي بشكل عنيف في وسط الملعب، ليحصل على بطاقة صفراء.

ق 39 تسديدة من حمدي فتحي من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها بعيدة عن المرمى.

ق 34 تصويبة من علي معلول من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي أبعدها الشناوي حارس بيراميدز ببراعة.

ق 30 كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق بيراميدز من ركلة ركنية من الطرف الأيسر على رأس محمد حمدي الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

ق 29 هجوم مرتد لصالح بيراميدز عن طريق إبراهيم عادل الذي مرر الكرة إلى مصطفى فتحي الذي سدد كرة ارتطمت بحمدي فتحي لتخرج إلى ركلة ركنية.

ق 26 تصويبة من وليد الكارتي من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز ارتطمت بمروان عطية ليبعدها الشناوي إلى ركلة ركنية.

ق 18 تسديدة من فاخري لاكاي لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس مرمى الأهلي بنجاح.

ق 17 تصويبة قوية من أحمد توفيق من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها الشناوي ويشتتها محمد عبد المنعم قبل أن تصل إلى مصطفى فتحي.

ق 12 كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق بيراميدز عن طريق محمد حمدي شتتها محمود متولي بنجاح.

ق 3 تمريرة من علي معلول إلى بيرسي تاو من الركلة الحرة ليمرر الجنوب إفريقي كرة لكنها لم تصل إلى أحمد عبد القادر لتخرج إلى ركلة مرمى لصالح بيراميدز.

ق 1 مخالفة لصالح أحمد قندوسي لاعب الأهلي على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة من علي جبر، ليحصل على بطاقة صفراء في بداية المباراة.

بداية المباراة

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