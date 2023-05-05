مباشر كأس السوبر المصري - بيراميدز (0) - (0) الأهلي.. هدف محقق يضيع
الجمعة، 05 مايو 2023 - 19:10
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كأس السوبر المصري بين بيراميدز والأهلي.
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وجاء تشكيل الأحمر كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - محمود متولي - علي معلول
خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد قندوسي
خط الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف - أحمد عبد القادر
البدلاء: علي لطفي - خالد عبد الفتاح - أليو ديانج - محمد فخري - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر محمود عبد المنعم "كهربا"
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي
خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي
أمامهما: مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي
خط الهجوم: فخري لاكاي
البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود عبد العاطي - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس
وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد.
ويلعب الأهلي بصفته بطل كأس مصر لموسم 2021-2022.
فيما يلعب بيراميدز بعد اعتذار الزمالك بطل الدوري عن عدم المشاركة.
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ق 71 وليد الكرتي يسدد كرة خطيرة للغاية من داخل المنطقة ولكن محمد الشناوي يتألق في التصدي
ق 70 حسين الشحات وخالد عبد الفتاح بدلا من أحمد عبد القادر ومحمد هاني
ق 67 بلاتي توريه بدلا من إبراهيم عادل
ق 54 وليد الكرتي ينقذ هدفا محققا.. تمريرة من عبد القادر إلى قندوسي أمام المرمى الخالي ولكن الكرتي يلحق بالكرة في الرمق الأخير
ق 50 كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي من ركلة ركنية من الطرف الأيسر على رأس محمود متولي الذي سدد كرة تصدى لها الشناوي ببراعة.
ق 50 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق محمد هاني شتتها علي جبر وكادت أن تدخل الشباك.
ق 48 تصويبة من مصطفى فتحي من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز لكن تصدى لها الشناوي حارس الأهلي بثبات.
استراحة
ق 41 مخالفة على محمد شريف لاعب الأهلي بعد تدخل على وليد الكرتي بشكل عنيف في وسط الملعب، ليحصل على بطاقة صفراء.
ق 39 تسديدة من حمدي فتحي من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها بعيدة عن المرمى.
معلول يتألق في التسديد والشناوي يتعملق في التصدي
#كأس_السوبر_المصري #الأهلي_بيراميدز pic.twitter.com/iKdnPcp5tC— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2023
ق 34 تصويبة من علي معلول من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي أبعدها الشناوي حارس بيراميدز ببراعة.
ق 30 كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق بيراميدز من ركلة ركنية من الطرف الأيسر على رأس محمد حمدي الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.
ق 29 هجوم مرتد لصالح بيراميدز عن طريق إبراهيم عادل الذي مرر الكرة إلى مصطفى فتحي الذي سدد كرة ارتطمت بحمدي فتحي لتخرج إلى ركلة ركنية.
ق 26 تصويبة من وليد الكارتي من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز ارتطمت بمروان عطية ليبعدها الشناوي إلى ركلة ركنية.
ق 18 تسديدة من فاخري لاكاي لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس مرمى الأهلي بنجاح.
ق 17 تصويبة قوية من أحمد توفيق من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها الشناوي ويشتتها محمد عبد المنعم قبل أن تصل إلى مصطفى فتحي.
ق 12 كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق بيراميدز عن طريق محمد حمدي شتتها محمود متولي بنجاح.
ق 3 تمريرة من علي معلول إلى بيرسي تاو من الركلة الحرة ليمرر الجنوب إفريقي كرة لكنها لم تصل إلى أحمد عبد القادر لتخرج إلى ركلة مرمى لصالح بيراميدز.
ق 1 مخالفة لصالح أحمد قندوسي لاعب الأهلي على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة من علي جبر، ليحصل على بطاقة صفراء في بداية المباراة.
بداية المباراة