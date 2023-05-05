كرة يد - بمشاركة الأهلي والزمالك سبورتنج.. تعرف على جدول ومواعيد مباريات كأس الكوؤس الإفريقية

الجمعة، 05 مايو 2023 - 17:52

كتب : محمد سمير

الأهلي والزمالك - كرة يد

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد مواعيد بطولة كأس الكؤوس الإفريقية 2023، والتي تشهد مشاركة الأهلي والزمالك وسبورتنج من مصر.

ويستضيف النادي الأهلي منافسات بطولتي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد للرجال والسيدات خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو المقبل.

وجاءت المجموعات كالتالي:

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المجموعة الأولى: الزمالك المصري - رد ستار الإيفواري - فانز الكاميروني - جي إس كيه الكونغولي - وداد سمارة المغربي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري - سبورتنج المصري - كيركوس الإثيوبي - فاب الكاميروني - رجاء أغادير المغربي.

وإليكم مواعيد مباريات الثلاثي المصري:

9 مايو الثانية ظهرا: سبورتنج × فاب الكاميروني

9 مايو السابعة مساءً: الأهلي × كيركوس

10 مايو السابعة مساءً: الزمالك × فانز

10 مايو التاسعة مساءً: سبورتنج × رجاء أغادير المغربي

11 مايو التاسعة مساءً: الأهلي × فاب الكاميروني

11 مايو السادسة مساءً: ريد ستار × الزمالك

13 مايو الثالثة عصرا: كيركوس × سبورتنج

13 مايو السابعة مساءً: الزمالك × جيه إس كيه

13 مايو التاسعة مساءً: الأهلي × الرجاء

14 مايو السابعة مساءً: الزمالك × وداد سمارة

14 مايو التاسعة مساءً: الأهلي × سبورتنج

15 مايو: ربع النهائي

16 مايو: لقاءات الترتيب

17 مايو: نصف النهائي

18 مايو: النهائي

وتم تقسيم الفرق على مجموعتين، تضم كل مجموعة 5 فرق، واختار الأهلي المجموعة التي يرغب في التواجد بها بصفته صاحب التنظيم.

وتقام المجموعة بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل أول أربعة فرق من المجموعتين إلى ربع النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

وكان الزمالك قد توج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة أمام الأهلي، بينما حقق الأهلي لقب النسخة قبل الأخيرة عام 2021.

وحصد الزمالك لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية 6 مرات مقابل 4 للأهلي.

وكان المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر حاليا" قد حقق لقب البطولة 9 مرات كأكثر الفرق حصدا للقب.

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