الاتحاد السكندري لـ في الجول: الأهلي لم يطلب التعاقد مع مابولولو

الجمعة، 05 مايو 2023 - 15:00

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - فيوتشر - مابولولو

كشف الاتحاد السكندري حقيقة رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع المهاجم الأنجولي كريستافو مابولولو.

ويقدم مابولولو مستويات مميزة مع الاتحاد منذ انضمامه للفريق في سبتمبر 2021 قادما من أول أغسطس الأنجولي.

وقال محمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد لـ : "لم تصلنا أي عروض من النادي الأهلي للتعاقد مع مابولولو".

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وأضاف "لا توجد لدينا نية في التفريط في خدمات اللاعب خاصة بعد تجديد تعاقده منذ أيام قليلة. نسعى للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق".

مابولولو مدد تعاقده لثلاثة مواسم قادمة مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق على كافة تفاصيل تعديل وتمديد التعاقد منذ أيام.

وسجل مابولولو 13 هدفا في 24 مباراة بالدوري هذا الموسم ليتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري بفارق 3 أهداف عن أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة.

ويقود صاحب الـ30 عاما الاتحاد للتواجد في المركزو الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

وعلى المستوى الدولي خاض مابولولو 10 مباريات دولية بقميص منتخب أنجولا وسجل هدفا وحيدا.

الأهلي مابولولو
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